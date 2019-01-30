11 | 14

"Arda’nın Berkay'a 'Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin' dediği, Berkay’ın da Arda’nın elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı ve 'İndir o silahı, sen Arda Turan'sın, ben Berkay Şahin'im. Daha fazla rezilliğe gerek yok, zaten yaptığın yavşaklık, hatanı kabul edeceksin' dediği, bunun üzerine Arda’nın koltuk üzerinde bulunan silahı alarak 'Bizde yavşaklık olmaz' diyerek yere doğru 1 el ateş ettiği, silah sesi üzerine Arda ve Berkay’ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay’ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda’nın hastaneden ayrılarak evine gittiği anlaşılmıştır."