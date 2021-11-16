Askeri servis aracı kaza yaptı: 14 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktepe Kışlası’ndan mesai bitiminde çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki servis aracı, D.A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralıları Tekirdağ’daki çeşitli hastaneye sevk etti. Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.