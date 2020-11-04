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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Atilla Taş yeniden hakim karşısına çıktı - Haberler
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Son dakika haberler... FETÖ'nün medya yapılanması davasında 8 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin Yargıtay’ın 8 sanık yönünden verdiği bozma kararının ardından davanın görülmesine yeniden başlandı. Sanıklardan şarkıcı Atilla Taş, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, “Masumum” dedi

Son dakika: Atilla Taş yeniden hakim karşısına çıktı - Haberler
Atilla Taş yeniden hakim karşısına çıktı
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Serdar Kulaksız

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Atilla Taş ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuksuz yargılanan 8 sanık katıldı.

BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Mahkeme heyetinin Yargıtay’ın bozma kararına uymasının ardından söz verilen sanıklar, beraatlarına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların imza adli kontrolünün kaldırılması ve Atilla Taş’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

"MASUMUM"

Duruşmadan sonra basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Atilla Taş, kendisine verilen hapis cezalarının bozulduğunu belirterek, “ ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan bir tweetim ile ilgili bir yargılama olacak. Onun dışında hakkımdaki bütün cezalar bozuldu. Mahkeme, Yargıtay’ın kararına uydu. Masumum” ifadelerini kullandı.

YARGITAY 8 SANIK HAKKINDAKİ KARARI BOZMUŞTU

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanması davasında 25 sanık hakkında verilen hükmü kısmen bozmuştu. 17 sanık hakkında kararı onayan Yargıtay aralarında Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da bulunduğu 8 sanık hakkındaki kararın bozulmasına karar vermişti. Bozma kararının ardından yerel mahkeme ilk duruşmanın 4 Kasım 2020’de yapılmasına karar vermişti.

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