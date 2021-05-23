Kısıtlamada zincirleme kaza! Tam 12 araç

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİstanbulSon dakika: Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
ABONE OL

Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Kademeli normalleşme kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Avcılar'da zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken toplamda 12 araç hasar gördü.

Son dakika: Avcılar'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Kısıtlamada zincirleme kaza! Tam 12 araç
0:00 / 0:00
DHA

Kaza sabah saatlerinde Avcılar D-100 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucunun etkisinde olan bir sürücü yan yolda hızla giderken önce seyir halindeki iki otomobile daha sonra da yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde bulunanlar kaçmaya çalıştı. Çevredekiler ve kazada aracı hasar gören sürücüler kaçmaya çalışanları yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kaza sonucu 12 araçta hasar tespit edildi.

Kazayı yaşayanlardan Ufuk Kandemir, "Sabah işe gidecektik yola çıktık. Sol şeritte ilerlerken arkadan bir ses geldi. Bize vurunca bir refüje çıktık, o da arabalara vura vura ancak durabildi. Allah'tan karşı şeride geçmedik. İndik baktık 12 aracı biçmiş. Büyük ihtimalle madde kullanıyordu arabanın içinde çakmak gazı, folyo falan vardı." dedi. Kazaya neden olan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anı işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Amasya'da otel olarak kullanılan tarihi konakta yangın
GÜNDEMAmasya'da tarih yandı!
Ağrı'da operasyon: Kargo aracında 40 kilo eroin ele geçirildi
GÜNDEMAğrı'da kargo aracında 40 kilo eroin ele geçirildi
Aydın'da masaj salonuna Kovid-19 baskını: 14 kişiye ceza yağdı
GÜNDEMMasaj salonuna korona baskını: 14 kişiye ceza yağdı
Kastamonu'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
GÜNDEMKastamonu'da eş zamanlı operasyon: 7 gözaltı
İzmir'de arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, hastanede öldü
GÜNDEMArkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç ...
Samsun'da elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
GÜNDEMSamsun'da elektrik akımı dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı
EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
GÜNDEMEGM, uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch yayınında gençlerin sorularını yanıtladı
GÜNDEMKılıçdaroğlu Twitch yayınında gençlerle buluştu
Ağrı'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
GÜNDEMAğrı'da arkadaş kavgası kanlı bitti
Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçtı
GÜNDEMKazada yaralanan sürücü kaçtı!