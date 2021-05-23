Kısıtlamada zincirleme kaza! Tam 12 araç 0:00 / 0:00

DHA

Kaza sabah saatlerinde Avcılar D-100 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucunun etkisinde olan bir sürücü yan yolda hızla giderken önce seyir halindeki iki otomobile daha sonra da yol kenarında park halinde duran araçlara çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde bulunanlar kaçmaya çalıştı. Çevredekiler ve kazada aracı hasar gören sürücüler kaçmaya çalışanları yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kaza sonucu 12 araçta hasar tespit edildi.

Kazayı yaşayanlardan Ufuk Kandemir, "Sabah işe gidecektik yola çıktık. Sol şeritte ilerlerken arkadan bir ses geldi. Bize vurunca bir refüje çıktık, o da arabalara vura vura ancak durabildi. Allah'tan karşı şeride geçmedik. İndik baktık 12 aracı biçmiş. Büyük ihtimalle madde kullanıyordu arabanın içinde çakmak gazı, folyo falan vardı." dedi. Kazaya neden olan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza anı işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.