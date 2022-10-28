Aydın Doğan: '411 el kaosa kalktı' sözünü bir paşa söyledi

Doğan Grubu Kurucusu Aydın Doğan , Hürriyet gazetesinin başörtüsü düzenlemesi için "411 el kaosa kalktı" başlığı için "411 el kaosa kalktı, hesabını veririm ama hesabı genel yayın müdürünündür. Onu bir paşa söyledi. Onlar adi şeyler" ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt veren Aydın Doğan, "Doksanlı yıllarda Doğan Medya, Türkiye'de bağımsız medya, prensipleri olan, mücadele kaydeden, haksızlıklara uğrayan... Kuvvetli bir medya grubuydu. Avrupa'nın en büyük dördüncü medyasıydı. Bağımsızlık mücadelesi verdi iktidara karşı. Hiçbir gazeteci arkadaşımız kindar ve şahsi bir yayın yapmadı. İlkelerimiz vardı. 40 yıl gazete sahibi yaptım, 40 dakikasının 40 saniyesinin hesabını vermeye amadeyim" diye konuştu.

MESUT YILMAZ'I "PİJAMAYLA KARŞILADI" İDDİASI

Doğan, "Tacettin Bey diye Akşam gazetesi yazarı, benim pijama ile Başbakan'ı karşıladığım iddiasını bulundu. Bu fevkalade yanlış ve terbiyesiz bir laftır. Bunu Türkiye'de söyleyen adam basını terk etti gitti, Türkiye'yi de bıraktı. Uzanlar'ın yayın organı bunu yayınladı. Benim resmimi çıkaracaklarını söylüyorlar. eğer böyle bir resim varsa ben de göreyim. Belimde kemer vardı. Pijamaya kemer mi takılır? Bu ahlak dışı bir yayındır. O zaman da intikam almak için bunu yazdılar. Bir gazetecinin böyle söylemesi ayıp geldi. O gazeteci de tanımıyorum" dedi.

Doğan şunları söyledi:

"Benim eşofmanlı görüntüm yok. Kemer var. Mesut Bey geldi, oturuyorduk. O haliyle yolculadık. Altımda kot pantolonum üstümde tişörtüm vardı. Ben bir ameliyattan gelmiştim, hastaydım. Mesut Bey geçerken geçmiş olsun için uğradı."