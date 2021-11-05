Hatice Akarsu bugün son yolculuğuna uğurlanacak

"Onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı" 0:00 / 0:00

DHA

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi konmuştu.

ACI HABER

Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu, 15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Yaşam mücadelesi veren Akarsu'dan dün acı haber geldi. Hatice Akarsu, çoklu organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi.

Akarsu'nun bugün Bartın'ın Amasra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

"ONUN KALBİ OĞLUNDAN HİÇ AYRILMADI"

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da merhum Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun ölümünden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Çakır, konuyla ilgili, "Hatice Akarsu bizim Hatice annemizdi. Onun kalbi oğlundan hiç ayrılmadı. Her ölüm yıl dönümünde Barış Akarsu'nun sevenleriyle bir araya gelerek, Barışseverlerin biricik annesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hatice annemizin cenazesi ailesiyle görüşüldükten sonra Bartın'ın Amasra ilçesinde toprağa verilecek." diye konuştu.

"ANNE BEN GELDİM' DİYECEKMİŞ GİBİ ONU BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan merhum şarkıcının annesi, yaklaşık üç sene önce katıldığı programda konuşmuştu. İşte Hatice Akarsu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

* 12 yıl içinde yine yaşamıma devam ediyorum. Oğlum da zaten bunu isterdi benden. Barış'ı sevenlerle ayaktayım.

* Oğlumdan ayrılacağım hiç aklıma gelmezdi. Hepimizin gideceği yer orası. Allah'ıma şükürler olsun ki bu kadar kısa zamanda insanların yüreğine girdi ve insanlar onu içlerine aldı.

* 10 senelik acımdan sonra, bir de yüreğimi yıktılar. Oğlumun eşyalarını çaldılar. Gözüm gibi baktığım eşyalarını çaldılar. Bu nasıl bir vicdan! Çok şükür eşyalarının bir kısmı geldi. Yüzüğü dışında...

* Kaza anı ben kız arkadaşıyla arabada kavga ettiklerini sanmıyorum. Benim oğlum onu yapmaz. O gün Barış'ın doğum günüydü. 29 Haziran'dı...

* 5 gün hastanede oğlumun yanındaydım, 'Korkarsın' deyip, göstermediler. Vefat etmeden hemen önce oğlumla el eleydik.

* Hala 'Anne ben geldim' diyecekmiş gibi bekliyorum onu. Eşyaları hala evimde, 12 senedir oğlumun kokusuyla yaşıyorum.

* Barış'ın hayranları kolum kanadım oldu, hiç yalnız kalmadım.

* Barış hayallerini gerçekleştirdi. O yüzden vicdanım çok rahat.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979, Bartın'da doğdu. 4 Temmuz 2007, Bodrum'da hayatını kaybetti.

Çocuk yaştan beri müziğe duyduğu ilgiden dolayı çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenmiştir. 2004 yılında profesyonel anlamda müzik yapmak için arkadaşlarının ısrarı üzerine 'Akademi Türkiye' adlı yarışmaya katılmıştır.

Uzun süre yer aldığı yarışmada Haluk Levent ve Deniz Arcak gibi birçok isimle düet yapmıştır. Başarıyla finaline kaldığı yarışmadan birinci olarak ayrılmıştır.

2004 yılının Temmuz ayında ilk albümünün kayıtları için beş ay kadar sürdürdüğü çalışmaların ardından "Islak Islak" adını verdiği albümünü 30 Aralık 2004 tarihinde çıkarmıştır. Bu albümden ilk olarak söz ve müziği Cem Karaca'ya ait olan ve albümle aynı adı taşıyan "Islak Islak" adlı şarkıyı yayımlamıştır. Albümden bir hafta sonra bir tanıtım konseri düzenlemiştir ve düzenlediği bu konser büyük ilgi görmüştür.

Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başlamıştır. 2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlamıştır. "Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek" adını verdiği albümü, 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmıştır.

Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra yayımlanmaya başlayan "Yalancı Yarim" adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başlamıştır. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirmiştir.

Barış Akarsu için 2006 ve 2007 yılları oldukça yoğun ve kariyeri için olumlu geçmiştir. 9 Mayıs 2007 tarihinde gerçekleştirilen 13. Kral TV Video Müzik Ödülleri En İyi Rock Sanatçısı Ödülü'nün sahibi olmuştur ve ödülünü Murat Göğebakan'ın elinden almıştır. Dizi çekimleri ve konserler devam ederken 28. yaş günü olan 29 Haziran 2007 Cuma akşamı, saat 22:30 civarında, Muğla ilinin Bodrum ilçesine 5 kilometre mesafede olan Torba Kavşağı'nda bir trafik kazası geçirmiştir.

Beş gün yoğun bakımda kalan Barış Akarsu, 4 Temmuz 2007 tarihinde hayatını kaybetti. Ölümünden altı ay sonra 2008 yılında stüdyoda ve oynadığı dizide seslendirdiği parçalardan oluşan "Ayrılık Zamansız Gelir" adlı albümü yayımlanmıştır.