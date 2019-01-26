Dolar kurunun 5 TL 26 kuruşa kadar gevşemesi, benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, salı gece yarısı en az 10 kuruşluk bir indirim hesaplanıyor. Motorinde, bir hareket söz konusu değil.

Türkiye’de, akaryakıt tarifelerini belirleyen üç temel unsur bulunuyor. Brent petrol fiyatları, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin aşağı ya da yukarı yönlü fiyat hareketleri.

Dolar kuru, hafta boyunca düşüş eğilimini sürdürdü. Kur, 5 TL 26 kuruşa kadar gevşedi. Bu harekete uluslar arası ürün fiyatları ve Brent petrol destek vermedi. Uluslararası piyasalarda gerek benzinde gerekse de motorinde olağanüstü bir artış söz konusu olmadı. Brent petrolde de aynı şekilde küçük, benzin ve motorin fiyatlarını çok ciddi biçimde etkilemeyecek hareketler görüldü.

Bu gelişmeler çerçevesinde dolar kurunun düşmesi, benzinde en az 10 kuruşluk bir indirimi gündeme getirdi. Hafta başında dolar kurunda ve ürün piyasalarında olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa salı gecesi benzin fiyatı, en az 10 kuruş düşecek. Benzine, bu ay bir hafta içinde (17+16 kuruş) toplam 33 kuruş zam gelmişti.

Peki, motorinde durum ne? Motorinde, ne zam var ne de indirim. Fiyatları stabil gidiyor. Uzmanlar, motorinin uluslararası piyasalarda ton fiyatının 578 dolar olduğunu anımsatarak, “Motorinde, fiyat düzeyi değişmedi. Ton fiyatı 15 dolar ve üzerinde düşerse bir indirim olabilir” görüşünü dile getirdi.