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HaberlerGündem3. SayfaKANLI ÇARŞAF! Son dakika: Bir çocuk anesi kadına korkunç tehdit
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Bir çocuk annesine bıçaklı ve kanlı çarşaflı ölüm tehdidi!

Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, daire kapısına tehdit notu, bıçak ve kanlı çarşaf bırakarak kayıplara karıştı. Polis müracaat üzerine hemen soruşturma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor

KANLI ÇARŞAF! Son dakika: Bir çocuk anesi kadına korkunç tehdit
Bir çocuk annesine şok tehdit: Doğrarız
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İHA

Bursa'da 9 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan kadının daire kapısına, bıçak ve kanlı çarşafla ölüm tehdidi notu bırakıldı. Polis hemen soruşturma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Profesör Tezok Caddesi'nde yaşandı. İHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Gülşen Y. (41) isimli kadının daire kapısına gelen kişi ya da kişiler önce tehdit ve hakaret içerikli not bıraktılar. Kısa süre sonra daire kapısına yeniden gelen kimliği belirsiz şahıslar bu sefer de yazdıkları notun üzerine bıçak koyarken daire kapısına da kanlı çarşafı bırakarak olay yerinden ayrıldılar.

Olayı fark eden yan komşuları kapıyı çalarak yerdeki tehdit içerikli notu polis ekiplerine bildirdi. Genç kadın polise müracaat ederken, gazetecilerin "Geçmiş olsun, daha önce tehdit aldınız mı?" sorusuna ise, "Ortada cinayet yok, abartmayın" diyerek, gazetecilere tepki gösterdi. Polisin yaşanan olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

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