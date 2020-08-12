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Bir kentte düğünler 2 saate indi!

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına bağlı vaka sayılarının artış göstermesinin ardından peşe peşe önlemler alınıyor. Bu önlemler kapsamında Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki düğünlerin 2 saat süreyle sınırlandırılmasına karar verdiklerini bildirdi

Düğünlerde saat kısıtlaması
DHA

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, düğünlerde oluşan kalabalıklara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Vali Baruş, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve iki düğün arasının da yine 2 saat olacağını ifade etti.

DÜĞÜNLERDE YEMEK VE İKRAM OLMAYACAK

DHA'da yer alan habere göre salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını belirten Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

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