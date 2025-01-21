Bolu'daki faciada 4 gözaltı var!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangın faciası hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bolu Kartalkaya'da 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

'5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPIYOR'

6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir.

Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir. Yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, aynı acıların tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kartalkaya'da faciada 66 can kaybı! Haberi Görüntüle