Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, Hakan K. tek kişilik hücreye konuldu.

Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi.

DUVARA FIRLATTI

Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan baba küçük çocuğu duvara fırlatırken, kız ağır yaralandı.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

İnfaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.