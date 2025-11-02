Habertürk
        Son dakika: Bolu'da cezaevinde akılalmaz olay: Bir mahkum çocuğunu hastanelik etti | Son dakika haberleri

        Bolu’da cezaevinde akılalmaz olay: Bir mahkum çocuğunu hastanelik etti

        Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde, eşi ve kızının ziyaret ettiği bir mahkum, eşiyle tartışması sonucu 4 yaşındaki kızını duvara fırlattı. Küçük kızın ağır yaralanırken, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mahkum "baba" ise tek kişilik hücreye konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 02.11.2025 - 15:56
        Cezaevinde kızını hastanelik etti!
        Bolu'da T Tipi Kapalı Cezaevi'nde adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. boşanma aşamasındaki eşiyle birlikte kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını açık görüş sırasında öldüresiye dövdü. Küçük çocuk ağır yaralanırken, Hakan K. tek kişilik hücreye konuldu.

        Olay, Kuruçay mevkiinde bulunan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu bulunan Hakan K. ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi ve 4 yaşındaki kızı açık görüş ziyaretinde bir araya geldi.

        DUVARA FIRLATTI

        Ziyaret sırasında eşiyle tartışmaya başlayan Hakan K. sinirlenerek 4 yaşındaki kızına saldırdı. Saldırgan baba küçük çocuğu duvara fırlatırken, kız ağır yaralandı.

        ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

        İnfaz koruma memurları Hakan K.’ye müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        HÜCREYE KONULDU

        Öte yandan, kızını öldüresiye döven Hakan K. cezaevinde bulunan tek kişilik hücreye konuldu. Hakan K. hakkında cezaevi savcısı tarafından işlem başlatıldı.

