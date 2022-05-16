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Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artarak 5 milyar 554 milyon dolara ulaştı.

Söz konusu yükselişte dış ticaret açığının geçen yıla göre 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Mart rakamlarıyla beraber 3 aylık cari açık 18 milyar 74 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 arttı.

(milyon $) 2021 Ocak-Mart 2022 Ocak 2022 Şubat 2022 Mart 2022 Ocak-Mart CARİ İŞLEMLER HESABI -7.544 -7.079 -5.441 -5.554 -18.074 İhracat 49.447 17.699 19.945 22.800 60.444 İthalat 56.439 26.174 26.170 29.142 81.486 Mal Dengesi -6.992 -8.475 -6.225 -6.342 -21.042 Hizmet Gelirleri 9.057 4.846 4.431 5.768 15.045 Hizmet Giderleri 6.795 3.015 2.840 3.439 9.294 Mal ve Hizmet Dengesi -4.730 -6.644 -4.634 -4.013 -15.291 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 2.052 670 590 747 2.007 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 5.063 1.042 1.410 2.144 4.596 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -7.741 -7.016 -5.454 -5.410 -17.880 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 197 -63 13 -144 -194 SERMAYE HESABI -21 0 -1 -2 -3 FİNANS HESABI -1.215 -7.364 -3.493 529 -10.328 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 777 334 446 444 1.224 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.157 807 458 740 2.005 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -843 714 412 1.565 2.691 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -1.195 -251 -354 -1.486 -2.091 Hisse Senetleri -1.812 -352 -228 -744 -1.324 Borç Senetleri 617 101 -126 -742 -767 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 7.092 -2.313 755 2.581 1.023 Merkez Bankası 0 0 0 0 0 Genel Hükümet 3 0 0 -1 -1 Bankalar 8.966 -629 1.922 2.188 3.481 Diğer Sektörler -1.877 -1.684 -1.167 394 -2.457 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.279 5.543 5.002 4.807 15.352 Merkez Bankası 1.379 1.131 2.726 4 3.861 Genel Hükümet -287 -37 -179 718 502 Bankalar 5.002 1.147 1.553 1.772 4.472 Diğer Sektörler 1.185 3.302 902 2.313 6.517 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -6.350 285 -1.949 -6.085 -7.749 NET HATA VE NOKSAN 4.676 -1.227 -269 1.579 83 GENEL DENGE 1.674 942 2.218 4.506 7.666 REZERV VARLIKLAR -1.674 -942 -2.218 -4.506 -7.666 Resmi Rezervler -1.674 -942 -2.218 -4.506 -7.666 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0 0

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın mart ayında 314 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2 milyar 480 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, martta geçen yılın aynı dönemine göre 708 milyon dolar artışla 1 milyar 450 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 174 milyon dolar artarak 1 milyar 397 milyon dolar oldu.

ŞUBAT VERİSİ REVİZE EDİLDİ

Geçen yılın mart ayında 27 milyon dolar giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2022'nin aynı ayında 144 milyon dolar çıkış yaşandı. Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 154 milyon dolardan 5 milyar 441 milyon dolara revize edildi.

Martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 744 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 201 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

REZERVLER 4.5 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 178 milyon dolar azalış olmak üzere toplam net 1 milyar 315 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mart ayında net 4 milyar 506 milyon dolar azaldı.