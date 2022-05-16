Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre mart ayında cari açık geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67 artarak 5 milyar 554 milyon dolara ulaştı.
Söz konusu yükselişte dış ticaret açığının geçen yıla göre 3 milyar 356 milyon dolar artarak 6 milyar 342 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
Mart rakamlarıyla beraber 3 aylık cari açık 18 milyar 74 milyon dolara yükseldi. İlk çeyrekte cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 140 arttı.
|(milyon $)
|2021 Ocak-Mart
|2022 Ocak
|2022 Şubat
|2022 Mart
|2022 Ocak-Mart
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-7.544
|-7.079
|-5.441
|-5.554
|-18.074
|İhracat
|49.447
|17.699
|19.945
|22.800
|60.444
|İthalat
|56.439
|26.174
|26.170
|29.142
|81.486
|Mal Dengesi
|-6.992
|-8.475
|-6.225
|-6.342
|-21.042
|Hizmet Gelirleri
|9.057
|4.846
|4.431
|5.768
|15.045
|Hizmet Giderleri
|6.795
|3.015
|2.840
|3.439
|9.294
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-4.730
|-6.644
|-4.634
|-4.013
|-15.291
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.052
|670
|590
|747
|2.007
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|5.063
|1.042
|1.410
|2.144
|4.596
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-7.741
|-7.016
|-5.454
|-5.410
|-17.880
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|197
|-63
|13
|-144
|-194
|SERMAYE HESABI
|-21
|0
|-1
|-2
|-3
|FİNANS HESABI
|-1.215
|-7.364
|-3.493
|529
|-10.328
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|777
|334
|446
|444
|1.224
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.157
|807
|458
|740
|2.005
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-843
|714
|412
|1.565
|2.691
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.195
|-251
|-354
|-1.486
|-2.091
|Hisse Senetleri
|-1.812
|-352
|-228
|-744
|-1.324
|Borç Senetleri
|617
|101
|-126
|-742
|-767
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|7.092
|-2.313
|755
|2.581
|1.023
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|3
|0
|0
|-1
|-1
|Bankalar
|8.966
|-629
|1.922
|2.188
|3.481
|Diğer Sektörler
|-1.877
|-1.684
|-1.167
|394
|-2.457
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|7.279
|5.543
|5.002
|4.807
|15.352
|Merkez Bankası
|1.379
|1.131
|2.726
|4
|3.861
|Genel Hükümet
|-287
|-37
|-179
|718
|502
|Bankalar
|5.002
|1.147
|1.553
|1.772
|4.472
|Diğer Sektörler
|1.185
|3.302
|902
|2.313
|6.517
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-6.350
|285
|-1.949
|-6.085
|-7.749
|NET HATA VE NOKSAN
|4.676
|-1.227
|-269
|1.579
|83
|GENEL DENGE
|1.674
|942
|2.218
|4.506
|7.666
|REZERV VARLIKLAR
|-1.674
|-942
|-2.218
|-4.506
|-7.666
|Resmi Rezervler
|-1.674
|-942
|-2.218
|-4.506
|-7.666
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
|0
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın mart ayında 314 milyon dolar açık vermişken, bu ay 2 milyar 480 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, martta geçen yılın aynı dönemine göre 708 milyon dolar artışla 1 milyar 450 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 174 milyon dolar artarak 1 milyar 397 milyon dolar oldu.
ŞUBAT VERİSİ REVİZE EDİLDİ
Geçen yılın mart ayında 27 milyon dolar giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2022'nin aynı ayında 144 milyon dolar çıkış yaşandı. Öte yandan, şubat ayına ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 154 milyon dolardan 5 milyar 441 milyon dolara revize edildi.
Martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 744 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 201 milyon dolarlık net satış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
REZERVLER 4.5 MİLYAR DOLAR AZALDI
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 178 milyon dolar azalış olmak üzere toplam net 1 milyar 315 milyon dolar arttı.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler mart ayında net 4 milyar 506 milyon dolar azaldı.
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