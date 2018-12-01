Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında yerel seçimlere ilişkin soruları yanıtlayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ankara adayları hakkında "Biz Ankara'dan mutlaka bir aday göstermek istiyoruz. Adayımız partimizin rozetini takmak zorunda" dedi.

Torun, İstanbul için de "Binali Yıldırım"ın etkisini azaltacak bir ismi göstereceklerini söyledi. Net bir isim vermeyen Torun "Adaylar var" dedi.

Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili soruya ise "Yetkili organlarımız karar verecek" ifadesini kullandı.

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