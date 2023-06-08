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TDP Genel Başkanı CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül, yaptığı açıklamayla partisinin CHP'ye katıldığını açıkladı. Sarıgül, "TDP olarak tarihi bir karar vereceğiz, tarihin doğru tarafında yer alacağız. TDP ile CHP'mizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Sarıgül, "Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik. Yapıcı ve yol gösterici siyaset yaptık. Başımız hiçbir zaman öne eğilmedi, başımız dik yürümeye devam edeceğiz. Ne partimize ne şahsıma ne size yönelik en ufak negatif eleştiri gelmedi. Kimse bize rüzgar vermedi, biz rüzgarımızı kendimiz estirdik. At izinin it izine karıştığı dönemde kendi gücümüzle ayakta kaldık. Koltuk için saf, ağız değiştirmedik" dedi.

Mustafa Sarıgül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulduğumuz günden bu yana demokratik parlamenter sistemi savunduk. Tarafsız Cumhurbaşkanı, bağımsız yargıdan taraf olduk. 'Sayın Kılıçdaroğlu devleti rayına oturtur, herkesin Cumhurbaşkanı olur' dedik. Sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız destek vereceğimizi onurla ilan ettik. Bu seçimler son derece önemliydi. Ayrılıkları bir kenara bırakmamız, siyasi heveslerden sıyrılmamız lazımdı.

Erzincan'da çalışma görevi bana verildi. 32 günüm vardı. Canla başla çalıştık, başarıya ulaştık. Erzincan fırtınası TBMM'de esecek. Keşke hükümet sistemini değiştirecek güce ulaşsaydık. Seçmenin verdiği kararın başımızın üstünde yeri var."

"KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP vekili Sarıgül, "Türkiye'nin önünde yeni bir dönem var. Şimdi hedeflerinde CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu var. Biz yine önemli bir karar vereceğiz ya bu sistemden yana olacağız ya da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Partiler hak, hukuk, adalet için vardır ve bunun için siyaset yapılır. TDP entrikaların içinde olmaz, doğrunun yanında olmaya devam edecektir. Ülkemizin sıkıntıda olduğu dönemde parti çıkarlarını, kişisel çıkarları öne alamayız. Doğru olanı seçmeliyiz. TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Sarıgül, "TDP olarak tarihi bir karar vereceğiz, tarihin doğru tarafında yer alacağız. TDP ile CHP'mizin birleşme çalışmaları bugün itibariyle başlamıştır" diyerek sözlerini tamamladı.