CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini Özgür Çelik kazandı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

AA'nın haberine göre; Özgür Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.