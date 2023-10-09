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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi

        Son dakika haberi CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38'inci Olağan İstanbul Kongresi'nde Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 01:51 Güncelleme: 09.10.2023 - 01:51
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        CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi
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        CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimini Özgür Çelik kazandı.

        Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

        CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

        AA'nın haberine göre; Özgür Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

        Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

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        #Son dakika haberler
        #CHP
        #Özgür Çelik
        #CHP İstanbul Kongresi
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