CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, diplomatik pasaportu olmasına rağmen dönüş bileti olmadığı gerekçesiyle Münih Havalimanı’nda Alman polisinin engellemesiyle karşılaştığını söyledi.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, bugün 10.30 uçağıyla Almanya’nın Münih kentine uçtu. Tanal, burada pasaport kontrolünde, diplomatik pasaportu olmasına rağmen Almanya’ya girişine zorluk çıkarıldığını ifade etti.

Tanal, yaşadıklarını Habertürk’e şöyle anlattı:

"Pasaport kontrol noktasındaki polis bana Almanya’ya hangi amaçla geldiğimi sordu. Polise, gezmeye geldiğimi söyledim. Ardından, ‘Nerede kalacaksın, ne kadar kalacaksın? Otel rezervasyonunuz var mı?’ gibi sorular sordu. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportunu taşıyorum. Alman polisinin bana böyle sorular sormaya hakkı yok. Son olarak benden dönüş biletimi göstermemi istedi. Ben de ‘Dönüş biletim yok. Ben diplomatik pasaport taşıyorum. Sizin diplomatik pasaport taşıyan vatandaşlarınıza biz bu soruları sormuyoruz. Bir milletvekiline bunu yapamazsınız. Beni geri mi göndereceksiniz?’ diye cevap verdim."

“KAÇ PARAN VAR?, BORÇ MU İSTEYECEKSİN?”

Pasaport noktasındaki tartışmanın büyüdüğünü ifade eden Tanal, "Bana cebimde kaç para olduğunu sorması bardağı taşıran damla oldu. ‘Yeter artık, neden soruyorsun, borç mu isteyeceksin?" dediğini söyledi.

OLAY BÜYÜDÜ

Tanal’ın geri adım atmaması üzerine pasaport polisinin amirini çağırdığını belirten Tanal, “Tartışma komiserle de devam etti. ‘Gönderebiliyorsanız geri gönderin’ dedim. Daha sonra birkaç yere telefon açtılar. Benim tavrımdan ödün vermemem üzerine ülkeye girişime izin verdiler” diye konuştu.

Tanal, daha önce diplomatik pasaportla Almanya’ya defalarca giriş yaptığını ve bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadığını belirtti. Almanya’ya Münih’te Goethe Enstitüsü’nde bir aylık yabancı dil kursuna katılmak amacıyla gittiğini ifade eden Tanal, “Pasaport polisine kursla ilgili belgeleri göstermedim. Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportu Almanya’ya girişim için yeterli olmalı” dedi.

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