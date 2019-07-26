CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Afyon kampında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bizim topraklarımızda insanın insana güveni çok fazladır. Bizim topraklarda güven duyulan insana "özü sözü bir" denilir. Hepimiz bir toplumda güven içinde yaşamak isteriz. Bugün Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi siyasal iktidara duyulan güvensizliktir. Güvensizlik üzerine sağlıklı politikalar inşa edemezsiniz. Geleceği inşa edemezsiniz. Dış politikayı, eğitimi, adaleti inşa edemezsiniz. Yasama, yargı ve yürütmeyle güçler ayrılığını inşa eden devlet güven veren devlettir. Bir kişinin yaptığı hata toplumsal güvensizliği dinamitler. Sağlıklı güvenin inşa edildiği toplumda hepimiz huzur içinde yaşarız.

Demoratik bir rejimimiz vardı. Eksiğiyle, fazlasıyla. Meşru olmayan koşullarda bir referandum yapıldı ve tek adam rejimine geçildi. Bugün geldiğimiz noktada tablo nedir? Tek adam rejimine geçtikten sonra büyüme hızımız binde 3 oldu. Hani her şey çok hızlı olacaktı? Hani Türkiye hızlı büyüyecekti? Milli gelirimizde artış olacaktı, son 1 yılda 135 milyar dolar düştü. 882 milyar dolardı, 747 milyar dolara düştü. Kişibaşına gelir de 1773 dolar düştü. 10 bin 849 dolardı, 9 bin 76 dolara düştü. Türk lirası değer kaybettiğinde bir propaganda başlatılmıştı; dolarlar yakıldı... Bugün herkes nakit tasarrufunu dolar bazında yapıyor. Türk lirasına güven yok olmuş durumda. Son 10 ayda banklarda artan döviz miktarı 28 milyar dolar.

Yargıtay Başkanı 'Yargıya güven yüzde 30'lara düştü' dedi. Adalet dağıtma konumundaki bir insan bunu söylüyorsa, hukuka güvenden bahsedemezsiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı da 'Yüzde 38'dir' dedi. Siyasi müdahalelere bu kadar açık değildi. TBMM'nin itibarı... Bu Meclis'in yetkileri büyük ölçüde elinden alındı. Bir ülkenin parlamentosu bu konuma düşürülürse, o ülkede güvenden söz edilebilir mi?