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Haberler Gündem SON DAKİKA! "Çok dostane güzel bir görüşme" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

SON DAKİKA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu'nu kabul etti
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İHA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz, ama çok dostane güzel bir görüşme oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saati aşan görüşme gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, görüşme sonrası partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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