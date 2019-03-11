Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta vatandaşlara seslendi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altında. Bu ülke, bu vatan hepimizin. Bu bayrak, bu ezan, bu vatan hepimizindir. Tek millet diyoruz. Bu vatanda yaşayan herkes etnik kökenine bakılmaksızın aynı millettir. Tek bayrak diyoruz, bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Tek vatan, bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Tek devlet, bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devletimiz yoktur. Bu ülke üzerinde ameliyat yaptırmayız. İster Irak, ister Suriye'de olsun nerede bir Arap, Kürt, Türkmen kardeşimizin ilk gideceği yer Türkiye. Kobani'den gelenler Türkiye'ye geldi. Biz onlara 'Kürt' demedik ki... Bunlar 'Suriye'den kaçmak zorundaysa evsahipliği yapacağız' dedik.

"ŞİMDİ YENİ BİR ŞIRNAK VAR"

Bay Kemal ne diyor, 'Siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu' diyor. Bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine şefkatle muamele edeceğiz.

Bunun için 31 Mart bir beka seçimidir diyoruz. 31 Mart belediyelerden başlayarak bölgelerimizde tarihi bir değişimin miladı olacaktır. 10-20 sene önce Şırnak'ın hali neydi? Her yer çöplük, çukur, çamur. Biz buraya Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla girdik mi, girdik. Bu binaları yaptık mı, yaptık. Şimdi yeni bir Şırnak var. İstiyoruz ki bu terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere sahip çıkacak AK Parti iktidarı ile Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın.

ŞIRNAK'A YATIRIMLAR

17 yılda Şırnak'a 10,5 katrilyon yatırım yaptık. Cizre Stadımız kullanılamaz durumda. Biz de Cizreli kardeşlerimize kulak vererek 10 bin kapasiteli bir stadyum için çalışmalara başladık. Şırnak'a şehir hastanesi standardında 500 yataklı bir bölge hastanesi kazandırıyoruz.

Bunlar burada bütün evlerinizi yakıp yıkmadı mı? Evlerin bodrumlarında yargılama yapmadılar mı, tüneller açmadılar mı? Bu oyunları boza boza şehrimizi geliştirdik. Terör örgütünün tahrip ettiği Şırnak'ı inşa ederek ayağa kaldırdık.

"TEK BİR GÖZYAŞINA TAHAMMÜLÜM KALMADI"

Daha büyük yatırımlar için güven lazım, istikrar lazım. Şırnak terörün neye mal olduğunu iyi bilir. Şırnak yatırımın, istihdamın, üretimin kıymetini iyi bilir. Çukur eylemlerinin, zulmün anlamını da iyi bilir. Şırnak'ın terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. 12-13-14-15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara bu teröristler kaçırmadı mı? Bunlara verecek çocuklarımız yok. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapan annelerin gözyaşlarını unutamıyorum. Çocukları Kandil'e kaçırılmışlardı. İnsafsız, vicdansız insansızlar benim Güneydoğulu kardeşlerimi inim inim inlettiler. Annelerin gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülüm kalmadı."