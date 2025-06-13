Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki: Apaçık bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İsrail, Gazze başta olmak üzere bölgemizi kana, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğma stratejisini bu sabah itibarıyla çok tehlikeli bir aşamaya taşımıştır.

"ULUSLARARASI HUKUKU HİÇE SAYAN APAÇIK BİR PROVAKASYON"

İsrail'in komşumuz İran’a düzenlediği saldırılar, uluslararası hukuku hiçe sayan apaçık bir provokasyondur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı ve Gazze’ye yönelik insanlık dışı eylemler karşısında uluslararası baskıların arttığı bir dönemde yapılan bu saldırılar, İsrail’in kural tanımaz zihniyetini göstermektedir.

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"NETANYAHU HÜKÜMETİ TÜM DÜNYAYI FELAKETİ SÜRÜKLEME GAYRETİNDE"

Netanyahu yönetimi pervasız, saldırgan ve hukuk tanımaz eylemleriyle bölgemizi ve tüm dünyayı felakete sürükleme gayretindedir.