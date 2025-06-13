ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırmasının ardından bir kez daha açıklama yaparak İran'ı uyardı.

"İran'a anlaşma yapması için şans üstüne şans verdim. Onlara anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim ama ne kadar uğraşsalar da bir türlü yapamadılar." diyen Trump, İran'ın hemen bir anlaşma yapması ve bir zamanlar İran İmparatorluğu olarak anılan ülkeyi kurtarmaları gerektiğini söyledi.

Trump, "Artık bu duruma son verme zamanı" dedi:

"Halihazırda büyük bir ölüm ve yıkım yaşandı, ancak bir sonraki planlanmış saldırıların daha da acımasız olacağı bu katliamı sona erdirmek için hala zaman var."

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ABD ve İran, Umman'da nükleer müzakereler çerçevesinde pazar günü masaya oturacaktı.

Trump ne demişti?

İsrail'in İran'a saldırısının akabinde bir açıklama yapan Trump, "İran'ın nükleer bombası olamaz. Müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Gerekirse İsrail'i savunacağız" demişti.

İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama Haberi Görüntüle

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, 15 Haziran'da Umman'da düzenlenmesi planlanmış olan İran görüşmesine katılım gösterme niyetinde olduğu iddia ediliyor.