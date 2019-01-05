Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da Pepsico fabrikasının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan dış yatırımcıların Türkiye'yi güvenli bir liman olarak gördüğünü belirterek, "Ülkemize yatırım yapan hiç kimse pişman olmadı, olmayacaktır" diye konuştu.

Son 16 yıldır özel sektörün sürekli yanında olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırım Ofisi'nin direkt kendisine bağlı olduğunu ve bu yüzden de yatırım yapan kişilerin hiçbir sıkıntı yaşamadığını belirtti.

Güneydoğu'nun terör olaylarından arındırıldıktan sonra yatırımcının geleceğine dikkat çeken Erdoğan, ekonomik başarının siyasi istikrardan geçtiğini söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan ana başlıklar şöyle:

"ÜLKEMİZE YATIRIM YAPAN HİÇ KİMSE PİŞMAN OLMAMIŞTIR, OLMAYACAKTIR"

Fabrikamızın istihdamın yanı sıra Manisa'da ticaretin gelişmesinin de katkıları olacağına inanıyorum. Böylesi bir yatırımın hizmete girmesi ayrıca takdire şayandır. Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketinden olan Pepsico'nun 6. tesisini ülkemizde inşa etmesi ülkemize ve ekonomimize duyulan güvenin bir tezahürüdür. Türkiye ekonomisi çevresinde yaşanan onca istikrarsızlığa rağmen uluslararası yatırımcılar için güvenli bir liman olmayı sürdürüyor. Ülkemize yatırım yapan kimse hiçbir zaman pişman olmamıştır, olmayacaktır.

"SON 15 YILDA ÖZEL SEKTÖRÜMÜZÜN DAİMA YANINDA OLDUK"

Son 15 yılda hükümet olarak özel sektörümüzün daima yanında olduk. Bugün Yatırım Ofisimiz direkt şahsıma bağlıdır. Şahsıma direkt bağlı olmasının sebebi ise uluslararası yatırımcılar, yerli yatırımcılar herhangi bir endişeye kapılmadan ülkemde rahatlıkla bağlı olduğu yer bu ofisin Cumhurbaşkanlığı makamı olduğuna göre burada herhangi bir sıkıntı yaşamam anlayışıyla gelip burada yatırım yapabilmeli.

"GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZ TERÖRDEN ARINDIRILINCA YATIRIMCI GELECEK"



Okul yıllarımda bir hocam derdi ki, "Para bir civa gibidir, uygun bir yeri bulunca oraya kaçar". Güneydoğu Anadolu bölgemizi terörden arındığı anda küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. Bugünleri de göreceğiz. O zaman terörün de esamisi inşallah okunmayacak. Bu süreçte Türk müteşebbislerin yurt dışında yatırımlarında çok ciddi artışlar oldu. Yurt dışındaki Türk yatırımları 38 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlerimiz 122 ülkede 322 milyar dolara ulaştı.



İHRACATTA GEÇEN YIL 168.1 MİLYAR DOLARA ULAŞTIK

İhracatta geçen yıl 168,1 milyar dolara ulaşıldı. Herhalde önümüzdeki yıl 200'ü aşarız. İhracatımızın 5 kat artışla 168.1 milyar dolara çıkması Türkiye'ye olan ilginin neticesidir. Benim görevim bütün Bakanlara hedef vermektir. Yoksa ben gider bakan olurdum. Biz hedef vereceğiz, bakanlarımız da dünyayı kazan kendileri de kepçe olacak, dalıp, dalıp çıkacaklar. Ülkemiz yatırım ortamı bakımından halen dünyadaki en güvenilir en liberal limanlardan biridir. Zengin ile fakir arasında uçurumu gidermek için, sosyal yardımlardan desteklere kadar pek çok alanda vatandaşımızın yanında olduk.



"EKONOMİK BAŞARININ FORMÜLÜ SİYASİ İSTİKRARDAN GEÇER"

İşçimizi, memurumuzu ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardık. Gelir dağılımında adaletin tesisinde de iyileştirmeler yaptık. Ekonomik başarının formülü siyasi istikrar ve güven olmadan ekonomide başarı sağlanamaz. Bir ülkede istikrar yoksa, oraya yatırım da gelmez, yatırımcı da gelmez. Bizden önce Türkiye'de hep koalisyonlar hükümeti vardı. Bu dönemlerde de istikrar olmadı. Biz koalisyon görmedik. 16 yıldır sürekli tek başına iktidar olduk. Tabii bu tek başına iktidar olmak bizi hem parlamentoda bir istikrara hem de yönetimde, idarede, yürütmede bir istikrara götürdü.

"15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİ SUHULETLE ÖNLEMEYİ BAŞARDIK"

Yeni yönetim sistemiyle bunu çok daha farklı duruma götürmek istiyoruz. Türkiye'nin son 16 senede elde ettiği ekonomik zaferlerin sırrı buradadır. Siyasette istikrarı sağladığımız, milli iradeden asla taviz vermediğimiz için uluslararası sermeye ülkemizde uzun vadeli yatırımlara girebilmiştir. Terör saldırılarından, darbe girişimine rağmen bu başarıya ulaştık. Ülkemiz bu süreçte demokrasiye, hukuk devletine, serbest piyasa ekonomisine bağlılıktan asla taviz vermemiştir. Türkiye 15 Temmuz darbe gibi girişimlerde bile suhuletle yönetmeyi başarmıştır. Cumhurla cumhuriyeti kucaklaştırmış, gerçek anlamda millet devlet kucaklaşmasını sağlamıştır.

"YOLU DOĞRU OLANIN YÜKÜ DE AĞIR OLUR"

Dünyanın bir başka ülkesi bizim maruz kaldırdığımız onlarca şeyden sadece bir tanesine maruz kalsaydı inanın bizim gibi dirayetle atlatamazdı. Kimi Avrupa ülkelerine baktığımızda bu gerçeği çok daha fazla görüyoruz. Batılı ülkelerin ne hale geldiklerini görüyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL'e itiraz edenler 3-5 olayda hemen OHAL'i gündeme getiriyorlar. Bizde şu anda 4 milyon mülteci var. Bunların hiçbirisi böyle bir mülteciyi kabul edemedi. Bizi eleştirdikleri, itham ettikleri ne varsa bugün kat be kat kendileri yapıyor. Türkiye demokrasi, hukuk devleti, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden yoluna devam edecektir. Yolu doğru olanın yükü de ağır olur. Biz başkalarının ne dediğine değil ülkemiz, milletimiz için neyin doğru neyin yanlış olduğuna bakıyoruz.

"31 MART'TA TERCİH YİNE HİZMET VE ESER SİYASETİNİN OLACAKTIR"

31 Mart seçimlerinde ülkemizin istikrarını sağlayacak bir sonuç alacağına inanıyorum. Pepsico'nun sosyal amaçlı adımlarının olduğunu biliyorum. Bu sosyal destekli adımlara herhalde katkıda bulunacaksınız. Milletimiz 16 yıldır olduğu gibi tercihini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaktır. Yıkmaktan, kapatmaktan, durdurmaktan başka hiçbir vaadi olmayanlara milletimiz hak ettiği cevabı verecektir.

ALLAH'A HAMDOLSUN BUNU YAKALADIĞIMIZI GÖRÜYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fabrikanın açılış kurdelesini kesmeden önce şöyle konuştu:

Hedefimiz bugünleri yakalamaktı. Allah'a hamdolsun özel sektörümüzle bütünleşmek suretiyle bunu yakaladığımızı görüyorum. Bunun hneyecanı, coşkusu içerisindeyim. Şu anda 830 personel çalışıyor. İnşallah bin 500 personelimizi görmek bizi mutlu edecektir. Burada beyaz yakalı elemanların çalışma imkanı da artacaktır. bu duygular içerisinde hep birlikte sizlere en kalbi duygularla, selam ve sevgilerimizi ifade etmek istiyoruz. Tüm çalışanlarımız için başarılı olsun diyorum, Allah yâr, yardımcımız olsun. İnşallah hayırlı ve bereketli kazançlara vesile olsun diyorum. Ya Allah, bismillah!

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