Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi mesajı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılının açılışında müjdesini verdiğim YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyuyorum. Emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum.

Geçtiğimiz 18 yılda altyapıya ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlarla Türk yükseköğretimi ileri bir seviyede bulunuyor. Üniversite sayımız 207'ye, öğrenci sayımız ise 8 milyon 400 bine yükseldi. Bu sayıyla ülkemiz Avrupa'da ilk sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 olan kız öğrencilerimizin oranı yüzde 49'a yükseldi. Öğretim üyesi sayımız da 180 bin düzeyine ulaştı. Kadın akademisyenlerimizin oranı yüzde 45 civarındadır. Yükseköğrenim bütçemiz 36 milyar liraya çıktı.

Kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi temel amacımız eğitim kurumlarının kalite odaklı faaliyetler yürütmesi, bilimsel alanların desteklenmesidir. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden bir iklimin oluşturulmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmayı hedefliyoruz. Üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olması için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz.

Üniversitelerimiz farklı değerler üreterek birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Eski Türkiye alışkanlığında olan da yok değil. Onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek maskesini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.

2017-2018 akademik yılı açılışında yükseköğretimde dijital dönüşüm projesinde alınan mesafeden memnunuz. Yükseköğrenim faaliyetlerimiz en baştan planladığımız gibi kesintisiz olarak sürdü.

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararımızın gerisinde, sosyal adalet vardır. Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel kimi sebepler nedeniyle kendi şehirleri dışına çıkamayan gençlerimizi yükseköğrenime kavuşturduk. Her ile bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK Yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üzerine engel çıkarmıştı.

Anadolu'nun ilim ve irfan yolunda kalkınma hamlesini yeni bir safhaya çıkardık. 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerimizden 5'ine özel misyon veriyoruz. Ülkemizin kalkınmasını sağlayacak bir yapıya kavuşmalarını istiyoruz. Bu üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler olduğunu da biliyoruz. Bu üniversitelerimizin de asırlık kurumları geride bırakarak dünyada ilk 1000'e girme başarısı gösterenler var.

Üniversite gençlerinin çağın en ileri bilgisiyle donanması bizler için önemlidir. Yükseköğretim için belirlenen akademik ve idari kadrolarda yeni kurulan üniversitelerin desteklenmesini bekliyoruz. Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi. Anadolu'da yaktığımız bu meşalenin aydınlığının artması için bu projeleri önemli görüyoruz.

Tüm imkanlarımızı gençlerimizin nitelikli eğitim almaları için seferber etmiş durumdayız. En kıymetli değerlendirmeler uluslararası alanda yapılanlardır. Öğrenci sayısı bakımında Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin nitelik açısından da pek çok Avrupa ülkesinden daha iyi performans gösterdiği belirlendi. Türk yükseköğrenim sisteminin tam puan aldığı başlık sayısı 4'ten 5'e çıkarken, hiçbir alanda gerileme olmadı. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü artırmak için gereken adımları artırmayı sürdüreceğiz.

15 genç üniversitemizin bazı bölümleri, 12 kıdemli üniversitemiz hocalarından dersler alacak. Buralardaki genç akademisyenlerin de kıdemli üniversitelerin yayınlarından faydalanmalarını ortak projeler yürütmesini sağlayacağız. Projenin tamamen gönüllük esasına dayalı olarak, köklü üniversitelerdeki öğretim üyelerince yürütülmesidir.

YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir başka projenin müjdesini de vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat Projesi'dir. Doktoroları insan kaynaklarının yükseköğretimimizde liyakat odaklı istihdamına olanak sağlamaktır. Hazırlıkları tamamlanan bu projeyi önümüzdeki hafta uygulamaya geçiriyoruz.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarına, uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermelerine imkan sağlayacak çalışmadır. Öğrencilerimizin uluslararası bir bütünleşmeye adım atmaları ve farklı akademik kültürlerle tanışmalarına imkan sağlamaktır."