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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enkaz altından 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'i ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi'ne geldi.

Kahramanmaraş'ta, enkazdan 248 saat sonra çıkarılıp, Ankara'ya sevk edilen 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'in tedavisi, hastanede sürüyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Aleyna Ölmez'in sağlık durumu için "Beslenmesi tamamen normale geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi devam ediyor ama morali de genel durumu da çok iyi. İnşallah bugün servise çıkarmayı da planlıyoruz" demişti.