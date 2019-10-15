Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Trump ateşkes ilan edin dedi, asla ateşkes ilan etmeyiz" karşılığını verdiğini söyledi...
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