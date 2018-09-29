Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Şansölyelik Binası’nda kahvaltıda bir araya geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in davetlisi olarak Berlin'e giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Bellevue Sarayı'nda askeri tören düzenlenmiş, ardından Erdoğan ve Merkel baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısına geçerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve önemli açıklamalara imza atmıştı.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlendiği ortak basın toplantısında kapsamlı bir ikili görüşme gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Merkel, Türkiye'deki ekonomik gelişmelere ilişkin olarak ise, ''Almanya, ekonomik olarak istikrarlı bir Türkiye istiyor. Ekonomik olarak kalıcı büyüyen bir Türkiye istiyoruz.''' dedi.

Erdoğan ile İdlib konusunu ele aldıklarını kaydeden Merkel, bugünkü kahvaltılı toplantıda da bu konuyu tekrar görüşeceklerini belirtti.

İdlib'te kırılgan bir durum olduğunu kaydeden Merkel, ''Suriye konusunda Türk, Rus, Fransız devlet başkanları ve benim katılacağım dörtlü zirvenin ekim ayında yapılabilmesi için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, Can Dündar’a ilişkin soruya, “Türk yargısı bırakılması gerekli olanları zaten tutuksuz yargılanmak üzere de olsa bırakmıştır. Hatta hiç ona gerek kalmadan bırakılması gerekeni de bırakmıştır. Son söylediğiniz kişiye gelince, önce Can Dündar’ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun Türk yargısı tarafından 5 yıl 10 ay mahkum edildiğini biliyorsunuz. 5 yıl 10 aya mahkum olan bir kişi aradaki bir boşluğu fırsat bilerek kaçarak Almanya’ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre mahkumdur ve 5 yıl 10 ay mahkumiyeti vardır. Ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir. Hiçbir ülkede devletlerin sırları ifşa edilmez. İfşa edilmesi suç teşkil eder” yanıtını verdi.

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