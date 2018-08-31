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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan basınına konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan ziyareti öncesinde ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı. Erdoğan, "Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız dönemde etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz." dedi. FETÖ'ye de değinen Erdoğan, "Küresel terör (FETÖ) tehdidi karşısında halklarımızın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorundayız." ifadesini kullandı

31.08.2018 - 00:46 | Güncelleme: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ziyareti öncesinde ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair bir makale kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonomik ağırlık merkezinin ciddi bir eksen kayması yaşadığına işaret ederek, 70 milyonluk nüfusu, geniş yatırım olanakları ve yetişmiş insan kaynağının yanı sıra yıllık 350 milyar dolarlık Gayri Safi Yurtiçi Hasılası ile Orta Asya'nın, önemi gittikçe artan bir coğrafya olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Ticaretin dolar boyunduruğundan kurtarılması için stratejik adımlar planladığımız dönemde etkin işbirlikleriyle kararlılığımızı göstermeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel terör (FETÖ) tehdidi karşısında halklarımızın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede "Eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üretecek." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde şunları kaleme aldı:

"Hem yurt dışındaki yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz hem de Türkiye'deki avantajlı yatırım ortamından istifade etmek isteyen iş insanlarına ülkemizin kapılarını açıyoruz. İş birliği yaptığımız her ülkeyle münasebetlerimizi karşılıklı kazan kazan ilkesine dayandırmak başlıca hedefimiz. Bu bağlamda Kırgızistan'la da azami ortak fayda yaratmak üzere geniş bir alanda değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var."

 

 

 

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