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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Pompeo ile görüşecek!

Son dakika... Suudi Arabistan'a giderek Kral Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı Trump'ın talimatı ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Pompeo'yu kabul etmesi bekleniyor

17.10.2018 - 08:56 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Suudi Arabistan'da kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Pompeo'yu kabul etmesi bekleniyor. Bugün Moldova'ya gidecek olan Erdoğan'ın Pompeo ile birkaç saat görüşmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı, Erdoğan ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. 

Başkan Donald Trump'ın isteği üzerine kayıp gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetini görüşmek için Suudi Arabistan'a giden Bakan Pompeo, görüşmelerine dair yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo açıklamasında, Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüştüğünü belirterek, "Direkt ve içten bir görüşme gerçekleştirdik. Geniş, saydam ve zamanlı bir incelemenin önemini vurguladım ve Suudi liderliği de bu konuda yardımcı olacağına söz verdi." ifadelerini kullandı.

Trump ile Veliaht Prens arasında gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunan Pompeo, Prens Muhammed bin Selman'ın "ciddi ve güvenilir bir soruşturma başlatıldığını" söyleyerek, Suudi liderliğin İstanbul konsolosluğunda yaşananlardan haberleri olduğu iddialarını "kuvvetle reddettiğini" belirtti.

Pompeo, "Bu görüşmelerden çıkardıklarıma göre, Suudi yönetimi, Suudi üst düzey yetkililer de dahil olmak üzere, yaşananlardan sorumlu olanları bulma ve tüm gerçekleri ortaya çıkarma konusunda ciddi kararlılık içerisinde. Başkan Trump, Türkiye'yi ziyaret etmemi ve yetkili kişilerle görüşmemi istedi. Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." dedi. 

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