Kabine toplanıyor! Gündemde aşı ve reform var 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantıda koronavirüste son durum, aşı çalışmaları gibi konular ele alınacakken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da sunum yapması planlanıyor. Toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Tedbirlerin bölgesel esnetilmesi de gündem başlıkları arasında.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Hukuk ve ekonomi alanlarında reform hazırlığı da Kabine toplantısı başlıkları arasında olacak. Toplantıda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sunum yapması ve gelinene son aşama hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yapacak.