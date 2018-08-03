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Dolarda yeni zirve, Euro ve İngiliz sterlini de yükselişte

Döviz kurlarındaki sert hareket 3 ağustos günü de devam ediyor. Dolar, erken piyasada yeni zirvesini önce 5.0961 TL'ye çekti, ardından da 5.10 sınırını aşarak 5.1138 TL oldu. Euro / TL ve İngiliz sterlini de artışını sürdürüyor. Euro 5.90 TL'nin üzerinde seyrederken, İngiliz sterlini de 6.63 TL civarında. Döviz kurunda piyasalar bugünkü enflasyon verisi, 100 günlük icraat programı ve ABD tarım dışı istihdam verisi ile Brunson davasındaki gelişmeleri izliyor

03.08.2018 - 07:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dolar / TL cephesinde ABD'nin yaptırım kararı açıklaması sonrası yaşanan tarihi zirve dün 5.09'lu seviyelere çıkmıştı ve borsada da düşüş görülmüştü.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Dolar uzun zamandır kritik eşik olarak görülen 5 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. 3 Ağustos günü de hızlı başladı ve sabah erken piyasada 5.0961 ile tarihi zirvesini daha da yukarı çekti. Dolar daha sonra 5.10 eşiğini de geçerek 5.1138 TL'ye yükseldi ve bir rekor daha kırdı.

Euro / TL 5.9334 TL'yi, İngiliz sterlini ise 6.65 TL'yi gördü.

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Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 100 günlük icraat planı ve ABD tarım dışı istihdam verisini izliyor.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıklamasına dönük gelişmeler de piyasaların odağındaki konulardan.

Öte yandan, tahvil faizlerindeki yükseliş de 22.09 ile rekor kırdı. Yüksek faizlerin baskıladığı bankacılık endeksindeki satışlar yüzde 4'ü aştı.



Borsada ve bankacılık endeksindeki düşüşte ABD'nin yaptırımlarının yanı sıra, kur ve faizlerdeki yükseliş ve BDDK taslaklarının da etkisinin olduğunu belirtiliyor.

Enflasyonla mücadelede BDDK düzenlemesinin kısa vadede kredi talebini düşürebileceği söylense de borçlanma maliyetlerinin artmasıyla yükselen risk olumsuzluk yaratıyor. 

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Yorumlar 9
  • Misafir 54 saniye önce
    koalisyona razıydık bu hale gelceğimizden yazık çok yazık
  • Misafir 12 dakika önce
    İstikrar bir geldi pir geldi 16 yıldır sürekli artış, sürekli zam yaşayın siz.
  • Misafir 16 dakika önce
    kabile devleti bizden daha iyi.
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