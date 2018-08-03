Dolar / TL cephesinde ABD'nin yaptırım kararı açıklaması sonrası yaşanan tarihi zirve dün 5.09'lu seviyelere çıkmıştı ve borsada da düşüş görülmüştü.

Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Dolar uzun zamandır kritik eşik olarak görülen 5 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor. 3 Ağustos günü de hızlı başladı ve sabah erken piyasada 5.0961 ile tarihi zirvesini daha da yukarı çekti. Dolar daha sonra 5.10 eşiğini de geçerek 5.1138 TL'ye yükseldi ve bir rekor daha kırdı.

Euro / TL 5.9334 TL'yi, İngiliz sterlini ise 6.65 TL'yi gördü.

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Piyasalar bugün açıklanacak enflasyon verisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı 100 günlük icraat planı ve ABD tarım dışı istihdam verisini izliyor.

ABD, Türkiye'de tutuklu bulunan ve geçen hafta ev hapsine alınan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım açıklamasına dönük gelişmeler de piyasaların odağındaki konulardan.

Öte yandan, tahvil faizlerindeki yükseliş de 22.09 ile rekor kırdı. Yüksek faizlerin baskıladığı bankacılık endeksindeki satışlar yüzde 4'ü aştı.

Borsada ve bankacılık endeksindeki düşüşte ABD'nin yaptırımlarının yanı sıra, kur ve faizlerdeki yükseliş ve BDDK taslaklarının da etkisinin olduğunu belirtiliyor.

Enflasyonla mücadelede BDDK düzenlemesinin kısa vadede kredi talebini düşürebileceği söylense de borçlanma maliyetlerinin artmasıyla yükselen risk olumsuzluk yaratıyor.

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