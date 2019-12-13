Dün Merkez Bankası senenin son faiz indirim kararını aldı. Banka politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. Dün güne 5.8015'ten başlayan dolar/TL faiz kararı açıklanmadan hemen önce 5.78 seviyesine geriledi.
Kararın beklentiler civarında gelmesiyle dolar sakin bir seyir izledi. Akşam saatlerinde ise ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı yasasını kabul etmesiyle gözler yeniden kura çevrildi. ABD-Türkiye ilişkilerinin bozulmasına yol açabilecek bu gelişmenin dolar/TL'de önemli bir etkisi görülmedi.
Dolar yeni güne ise 5.7800 liradan başladı.
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