'Domuz bağı' vahşetinde ceza belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA! 'Domuz bağı' cinayetinde dayı ve yeğenin cezası belli oldu!
ABONE OL

'Domuz bağı' vahşetinde dayı yeğenin cezası belli oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlanmış, cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'nın (74) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıkların cezası belli oldu. Kan donduran vahşetin sanıkları Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9'ar yıl hapis cezasına çaptırıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Sanık Uluz, "Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Ben odunla vurmadım. Dayımın odunla vurmasını engellemek için tokat attım" dedi

SON DAKİKA! 'Domuz bağı' cinayetinde dayı ve yeğenin cezası belli oldu!
'Domuz bağı' vahşetinde ceza belli oldu
0:00 / 0:00
DHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde domuz bağıyla bağlanmış halde ölü bulunan Makbule Sarı'nın (74) öldürülmesi ile ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklardan Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23),ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Korkunç olay, 14 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı´nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı, çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı da tespit edildi.

İLK SORGULARINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı ve yeğen, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Sorguları tamamlan şüpheliler Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, sevk edildikleri Fatsa Adliyesi´nde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' VE 'YAĞMA' SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 'kasten öldürme', 'yağma' suçlarından hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Görgülü ve sanık Uluz hakkında maktule Makbule Sarı'ya karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakamından kendini savunamayacak kişiye karşı, bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenildi.

DUŞURMA OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ İLE BAŞLADI

Katil zanlıları dayı ve yeğen tutuklu bulundukları Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile davanın karar duruşmasına katıldı. Mahkeme salonunda olay yerine ilişkin görüntüler izletilerek başlayan duruşmada söz verilen yaşlı kadının yakınları, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maddi ve manevi zararlarının giderilmesini talep eden aile fertleri, "Bir daha çocuğumuz olabilir ama bir daha annemiz olamaz. Burada bir daha kadınların öldürülmemesi üzerine karar verilecek. Burada alınacak karar bu düşüncede olan insanların geri adım atmasına neden olacak. Ya kadın cinayetlerinin önüne geçeceğiz ya da bu insanlar suç işlemeye devam edecek" ifadelerinde bulundu.

'DAYIMIN ODUNLA VURMASINI ENGELLEMEK İÇİN TOKAT ATTIM'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar Serkan Uluz ile Hayrettin Görgülü, pişman olduklarını söyledi. Sanık Uluz, yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Ben odunla vurmadım. Dayımın odunla vurmasını engellemek için tokat attım" dedi.

YAŞLI KADININ YAKINLARI SAVUNMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sanık Görgülü ise öldürme niyetlerinin olmadığını kaydederek, "Evden yüklü bir miktarda para çıkmadı. Çıksa biz söylerdik. Bizim amacımız sadece hırsızlıktı. Öldürme gibi bir niyetimiz yoktu. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Maktul yakınları sanık avukatı savunma yaparken, Makbule Sarı'nın çarşafa sarılı fotoğrafını da göstererek, "Annemi öldürme kasıtları yoksa neden ağzını bağladılar?" diyerek tepki gösterdi. Yargılama sonucunda sanıklar Serkan Uluz ile Hayrettin Görgülü, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Meteoroloji duyurdu! O bölgelerde sıcaklık yüzde 80 arttı - Haberler
GÜNDEMMeteoroloji duyurdu! O bölgelerde sıcaklık yüzde 80 ...
SON VASİYETİ! Son dakika: Şehidimiz Uzman Çavuş Demirci'nin yürek yakan vasiyeti ortaya çıktı
GÜNDEMŞehidimizin yürek yakan vasiyeti!
Son dakika: Dershanede çıkan yangın binayı sardı! - Haberler
GÜNDEMDershanede çıkan yangın binayı sardı!
Son dakika: Gurbanoğlu için tahliye kararı - Haberler
GÜNDEMGurbanoğlu için tahliye kararı
CANLI | Şehitlere son görev! Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimiz bizim için ...
Son dakika: Çocuğa taciz şüphelisi hakkında bir iddia daha! - Haberler
GÜNDEMÇocuğa taciz şüphelisi hakkında bir iddia daha!
Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar´dan `Kır Çiçekleri´ne mektup - Haberler
GÜNDEMNobel ödüllü Sancar'dan mektup
SON DAKİKA! Genç öğretmenin şüpheli ölümü!
GÜNDEMGenç öğretmenin şüpheli ölümü!
HAREKETLİ ANLAR! Son dakika: Kağıthane'de hareketli dakikalar: Ailesini eve kilitledi... - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da hareketli dakikalar!
FACİA OLAY! Son dakika: Tuzla'daki yangından acı haber! İşçilerin cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEMTuzla'daki yangından acı haber!