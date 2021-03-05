'Domuz bağı' vahşetinde ceza belli oldu 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'nun Korgan ilçesinde domuz bağıyla bağlanmış halde ölü bulunan Makbule Sarı'nın (74) öldürülmesi ile ilgili davada karar çıktı. Tutuklu sanıklardan Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23),ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Korkunç olay, 14 Kasım 2020 tarihinde ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı´nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı, çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı da tespit edildi.

İLK SORGULARINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı ve yeğen, cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Sorguları tamamlan şüpheliler Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, sevk edildikleri Fatsa Adliyesi´nde çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' VE 'YAĞMA' SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında 'kasten öldürme', 'yağma' suçlarından hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık Görgülü ve sanık Uluz hakkında maktule Makbule Sarı'ya karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakamından kendini savunamayacak kişiye karşı, bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenildi.

DUŞURMA OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ İLE BAŞLADI

Katil zanlıları dayı ve yeğen tutuklu bulundukları Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile davanın karar duruşmasına katıldı. Mahkeme salonunda olay yerine ilişkin görüntüler izletilerek başlayan duruşmada söz verilen yaşlı kadının yakınları, zanlıların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Maddi ve manevi zararlarının giderilmesini talep eden aile fertleri, "Bir daha çocuğumuz olabilir ama bir daha annemiz olamaz. Burada bir daha kadınların öldürülmemesi üzerine karar verilecek. Burada alınacak karar bu düşüncede olan insanların geri adım atmasına neden olacak. Ya kadın cinayetlerinin önüne geçeceğiz ya da bu insanlar suç işlemeye devam edecek" ifadelerinde bulundu.

'DAYIMIN ODUNLA VURMASINI ENGELLEMEK İÇİN TOKAT ATTIM'

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar Serkan Uluz ile Hayrettin Görgülü, pişman olduklarını söyledi. Sanık Uluz, yaşanılanlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Ben odunla vurmadım. Dayımın odunla vurmasını engellemek için tokat attım" dedi.

YAŞLI KADININ YAKINLARI SAVUNMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sanık Görgülü ise öldürme niyetlerinin olmadığını kaydederek, "Evden yüklü bir miktarda para çıkmadı. Çıksa biz söylerdik. Bizim amacımız sadece hırsızlıktı. Öldürme gibi bir niyetimiz yoktu. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Maktul yakınları sanık avukatı savunma yaparken, Makbule Sarı'nın çarşafa sarılı fotoğrafını da göstererek, "Annemi öldürme kasıtları yoksa neden ağzını bağladılar?" diyerek tepki gösterdi. Yargılama sonucunda sanıklar Serkan Uluz ile Hayrettin Görgülü, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağma' suçundan da 9 yıl 4'er ay hapis cezasına mahkum edildi.