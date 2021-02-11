DSÖ ekibinden virüsün kökenine ilişkin 4 senaryo! 0:00 / 0:00

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti Vuhan'daki çalışmaları sonucunda net bir bulguya ulaşamadıklarını duyurdu.

Associated Press'te yer alan haberde, DSÖ ekibinin Vuhan'da bulunduğu süreçte virüsün kökenine ilişkin üzerinde durdukları 4 muhtemelen senaryo incelendi.

DSÖ ekibinde bulunan Peter Daszak, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Çalışmalarımız sonucu daha çok bilgiye sahibiz. Artık nasıl yol almamız gerektiğini daha iyi biliyoruz" dedi.

DSÖ ekibinin Vuhan'a ziyaretinde virüsün kökenini kesin olarak belirlemesi asla beklenmiyordu, ana sonuçları da çoğu araştırmacının virüs hakkında önceden tahmin ettiklerini doğruluyor. Virüsün kökeninin belirlenmesinin yıllar alabileceği ifade edilirken, DSÖ ekibinin üstünde durduğu 4 senaryo var.

YARASALAR

Vuhan'a giden uzmanlar, virüsün nereden çıktığına ilişkin teoriyi değiştirmedi. Bilim insanları, yarasaların en olası taşıyıcılar olduğunu, başka bir hayvana bulaştırdıklarını ve böylelikle insanlara geçtiğini düşünüyor.

DSÖ ekibi ve Çinli meslektaşlarına göre, başka olasılıklar olsa da, örneğin bir yarasa doğrudan bir insanı enfekte etmiş olabilir, virüsün, ikinci bir hayvandan bir insana geçmesi en olası senaryo gibi duruyor.

VUHAN'DAKİ DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARI

Huanan Deniz Ürünleri Pazarı salgının başlangıcında bu yana insanların ilk enfekte olduğu yer olarak şüphelenildi. Daha önceki vakaların tespit edilmesiyle bu teori neredeyse olasılıksız olsa da, araştırmacılar hala buraya şüpheyle yaklaşıyor.

Ağırlıklı olarak dondurulmuş deniz ürünlerinin satıldığı pazarda, tavşan, fare gibi havanlar da satılıyor. Bu da virüsün buradan yayılmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

Öte yandan virüsün pazar yerine enfekte bir kişi tarafından gelmiş olması da bir ihtimal. Çinli bir sağlık yetkilisi ise pazarda sadece yüzeylerde virüs tespit edildiğini açıklayarak, hayvanlardan insanlara başka bir yerde bulaşmış olabileceğini söyledi.

LABORATUVAR

Çinli ve uluslararası uzmanlar, virüsün Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızma ihtimalinin son derece düşük olduğu sonucuna vardılar.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, bu olasılığı sık sık dile getirerek, Çin'i suçlasa da, Çin her zaman bu iddiaları reddetti.

Uzmanlar bu kararı verirken, bu tür sızıntıların son derece nadir olduğunu virüsün o laboratuvarda var olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. DSÖ ekibinden Peter Ben Embarek, güvenlik protokollerini gözden geçirdiklerini belirterek, "Böyle bir yerden herhangi bir şeyin kaçma ihtimalinin çok düşük olduğu" sonucuna vardıklarını söyledi.

SOĞUK ZİNCİR

Çinli yetkililerin dile getirdiği bir diğer iddiaya göre, koronavirüs donmuş gıdalar aracılığıyla Çin'e başka bir ülkeden giriş yaptı. Ancak bu iddia, Çinlilerin kendilerini haklı gösterme çabası olarak yorumlanmıştı.

DSÖ ekibinin üyesi Marion Koopmans, virüsün orijinal olarak nereden geldiği sorusuna hala cevap vermeyeceğini kaydetti. Koopmans, "Tek başına soğuk zincir değil, olamaz. Virüs bir yerden gelmek zorunda." dedi.

DSÖ EKİBİ 14 OCAK'TA VUHAN'A GİTTİ

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.