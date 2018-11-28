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Seçkin’le ilgili kendi internet sitesinde bir yazı yazan Akay, “Ece Seçkin gıda zehirlenmesi geçirdi. Bugün bir canlı yayına katılacaktı ama gıda zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırıldı ve canlı yayın ertelendi. Sevgili arkadaşımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim ve kendisine acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.