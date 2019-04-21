- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe'deki "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" mitinginde konuştu. İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"BU SEÇİMDEN ÇIKAN ÜÇ TEMEL DERS"
"Ben seçimleri değil, sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. 31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin, özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Bu seçimden çıkan üç temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaseti her koşulda sevgi, saygı, centilmenlik içinde yapılmalıdır. Bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin amacı insanların mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir ama bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Bu dersi hiç kimse unutmasın. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir.
31 Mart'tan bu dersi çıkarmayanlar, asla seçim kazanamazlar demeyeceğim. 31 Mart seçimlerinden bu dersleri almamış olanlar seçim kazansa da kazanan asla milletimiz olmayacak. Benim de üç noktada eksiğim yanlışım olabilir. Mutlaka düzeltmeye gayret edeceğim.
31 Mart İstanbul seçimlerinin oy sayma işlemi 17 gün sürdü. 17 günde yaşananlar bu ülkeye yaşatılmak istenenler hakkında çok şey yazılacak, biliyorum. Bugün itibariyle hepsini bir kenara bırakarak, işimize, tüm İstanbullulara hizmete odaklanmış durumdayım. Ancak şurası çok iyi anlaşılmalı; 17 gün boyunca yaşanan, kısmen bugün yaşanmaya devam eden gelişmeler var. Milletçe bir demokrasi sınavından geçtiğimizi düşünüyorum. Milletimi bu demokrasi sınavını sükûnetle, hassasiyetle, başarıyla geçmiştir.
BAYRAMLARDA ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK
Söz verdiğim gibi artık İstanbul'da dini ve milli bayramlarımızda ulaşım ücretsiz olacak. Bugün müjdeliyorum, ben İstanbul'a yeni bir başlangıç vadederek buraya geldim. Bu başlangıç 5 temel alanda olacak.
"KUCAKLAYACAĞIZ, BİRLEŞTİRECEĞİZ"
Vatandaşlarla arasına engeller koyan siyasetçi dönemi kapanmıştı. Vatandaş bu milletin efendisidir. Siyasetçiler ve yöneticiler bu milletin hizmetkarıdır. Bundan böyle herkes yerini bilecek. Herkes haddini bilecek. Her zaman hukukun üstünlüğünü kabul edeceğim. Kanunları, kurumları ve kuralları kendi amaçları için eğip büken bir yönetici asla olmayacağım. Başta Anayasa ve kanunlar olmak üzere hukukun temel hükümlerinin eğilip bükülmesine izin vermeyeceğim. Milli ve manevi değerleri istismar etmeyeceğim. Kimsenin kalbini kırmayacağım, buna müsaade etmeyeceğim. Bu ülkenin kurucu değerlerine sonuna kadar bağlı kalacağım. Korkudan değil, sevgiden yana olacağım. Kucaklayarak ve birleştirerek hizmet edeceğim.
İstanbul'da yeni nesil belediyecilik hakim olacak. Kenti özel gösteren, insana saygı duyan bir belediyecilik hakim olacak. Yerel yönetimin ne yaptığı kadar, kimin için nasıl yaptığı da önem kazanacak. Danışarak, tartışarak, konuşarak ortak sese ve ortak akla kulak vererek hep birlikte karar vereceğiz. Yeşili yok eden, insan sağlığını bozan uygulamalara son vereceğiz. Bu şehirde yeniden akıl, mantık, bilim, sanat, kültür yükselecek. Üretim, eğitim, istihdam, ekonomi ve teknoloji yükselecek.
Size söz veriyorum, vatandaşın tek bir kuruşunu israf etmeden, yandaşa yoldaşa peşkeş çekmeden bir emin yönetici olarak hassasiyetle harcayacağız. Kimsesizlerin kimsesi olacağım. Bu kentin mazlumları, mağdurları kalmayacak. Bu şehrin emeklilerinin, engellilerinin hamisi olacağız. Bu şehirde asla alan el veren eli bilmeyecek, hassas olacağız.
İstanbul'da artık yeni nesil demokrasi anlayışı hakim olacak. Bu kentte yaşayanlar, bu kenti yönetenler kadar söz ve karar sahibi olacak. Mahalle meclislerinden başlayan, sektörel meclislere kadar katılım mekanizmasıyla kent yönetim sürecinin aktif organları haline gelecek. Hiç kimse bu şehri terk etme duygusuna kapılmayacak. Bu şehrin kadınları, gençleri, girişimcileri bu şehrin adil bir şehir olduğunu hissedecekler.
Bu şehir dünyada yerel demokrasinin yükseldiği şehirler arasında en başta olacak. Bu şehir özgürleştikçe daha üretken bir yapıya sahip olacak. Bu şehrin üretenleri çalışanları güç kazanacak. Bu şehir dünyada bir çekim merkezine dönecek. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.