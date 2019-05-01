Tasarrufların Türk Lirası'yla yapılmasını sağlamayı hedefleyen ürünlere vergi teşviki geldi. Tasarruf sahiplerini enflasyon korumalı mevduata yönlendirmek için, enflasyon oranına bağlı değişken faizli olup 1 yıldan uzun vadeli mevduatta gelir vergisi stopajı yüzde 10’dan sıfıra indirildi.
1 YILDAN UZUN VADELİ HESAPLARA 0 STOPAJ
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulanacak. Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu.
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15;
1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12;
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulaması aynen devam edecek.
Cumhurbaşkanı Kararı, bugünden itibaren açılan değişken vadeli mevduat hesapları için uygulanacak.
ZİRAAT VE HALKBANK İKİ ÜRÜN ÇIKARMIŞTI
Ziraat Bankası 22 Nisan'da, Halkbank da 26 Nisan'da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardığını duyurmuştu.
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