DHA

Karaman'da, geçen pazar günü merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında, 2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana pikniğe giden 2 çocuk babası Ömer Köfün, daha önce sevgili olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Seher E. (26) ile telefonda tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından piknik alanına gelen Seher E., yanında getirdiği av tüfeği ile Ömer Köfün'e ateş açtı. Köfün ağır yaralanırken arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Köfün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Seher E. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerini Köfün'ün yanına yaklaştırmamak için bir süre direndi. Seher E. daha sonra ekiplere teslim oldu. Bu sırada olay yerine gelen Seher E.'nin eşi Oğuzhan E. de gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE GÖNÜL İLİŞKİSİ YAŞAMIŞLAR

Seher E. ve eşi Oğuzhan E. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilldi. Seher E. ifadesinde Ömer Köfün ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığını belirterek, "Olay günü telefonda Ömer ile tartıştık. Sinirlerime hakim olamayarak Ömer Köfün'ün bulunduğu yere giderek üzerine doğru ateş açtım" dedi.

Seher E. tarafından öldürülen Ömer Köfün.

"ÖLDÜRECEĞİNİ BİLMİYORDUM" DEDİ

Oğuzhan E. ise geçmişte eşinin Ömer Köfün ile bir ilişkisinin olduğunu bildiğini ama eşinin Köfün'ü öldürmek istediğini bilmediğini ileri sürdü.