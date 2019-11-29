Demet Demirkır demetdemirkir@haberturk.com

Canlı Barbie Bebek unvanlı 29 yaşındaki Pixee Fox, sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Başlarda Jessica Rabbit’e benzemek için defalarca bıçak altına yatan İsveçli estetik bağımlısı Pixee Fox, daha sonra operasyonlara kendi orijinal karakterini yaratmak için devam ettiğini belirtmiş ve son yaptırdığı estetik prosedürün ardından kayıplara karışmıştı.

AMELİYAT SONRASI BEYİN HASARI ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Estetik bağımlısı genç kadın, temmuz ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, geçirdiği operasyonla ilgili bir komplikasyon nedeniyle iyileşmeye çalıştığını, bu süreçte ailesi ve arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini, mutlu ve sağlıklı olduğunu, yakında da sosyal medyaya geri döneceğini açıklamıştı.

Fox, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ise Türkiye’de Op. Dr. S.Y.' ye ameliyat olduğunu, ardından gelişen komplikasyonlar sebebiyle hayatının bitme noktasına geldiğini söyledi.

Fox, “Plastik cerrahi ameliyatlarıyla ünlüydüm ve doktorların üzerimde yaptıkları işlemleri paylaşıp onların reklamlarını yapıyordum. Bu paylaşımı şimdi yapıyorum çünkü hayatımı neredeyse bitiren bu doktora reklam veren başka kızlar görüyorum. Evde ailemle birlikte yaşıyorum, ameliyattan sonra aldığım beyin hasarını atlatmaya çalışıyorum” dedi.

Beyin hasarı aldığını iddia eden Fox, yaptırdığı işlemle ilgili ise hiçbir detay paylaşmadı.

“HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

Fox, doktorla ilgili olarak, “Birçok insanın hayatını mahvetti ama bunun sorumluluğunu almıyor. Hatta beni Instagram'dan bile engelledi. İşler ters gittiğinde yapılan şey budur. Ben ilk değilim. Sadece bu yazıyı diğer insanlara ve kızlara bir uyarı olarak yazıyorum. Hala hayatta olduğum için şanslıyım” dedi.

FOX'UN PAYLAŞIMINDAN SONRA FOTOĞRAF VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

Operasyon sonrası mağdur olduğunu dile getiren Fox, adı geçen doktorun sosyal medya hesabında fotoğraf ve isim değişikliği yaptığını bildirdi.

6 KABURGASINI ALDIRDI

Çizgi karakter gibi görünmek uğruna 200'den fazla operasyon geçiren Pixee Fox, ilk ameliyatını 2011 yılında oldu. Bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Fox, yaptırdığı her operasyonla hayranlarını şaşkına çevirdi.

Defalarca yaptırdığı burun ameliyatı, meme ve popo büyütme, dudak dolgusu, göz irileştirme, elf kulağı gibi işlemlere ek olarak daha ince bir bel isteyen Pixee Fox, 6 kaburgasını aldırdı. Göz rengini değiştirmek için Hindistan’a, çene kemiğinin kırılarak yapıldığı çene şekli değişikliği ameliyatı için ise Güney Kore’ye uçtu.

Pixee Fox, doğal rengi yeşil olan gözlerini parlak maviye döndürmek için Hindistan'a gitti

İşte Pixee Fox'un estetiksiz hali...

“BEDEN ALGI BOZUKLUĞU VAR”

Geçtiğimiz aralık ayında saç çizgisini hizalamak için operasyon geçirmek istediğini söyleyen Pixee Fox, cerrahların sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Fox’un beden algı bozukluğu olan bir estetik bağımlısı olduğunu dile getiren cerrahlar, genç kadının teklifini reddetmişti.