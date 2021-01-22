Hasta yakınları erkek hemşireyi darbetti! 0:00 / 0:00

İHA

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hemşire R.B. hastaneye getirilen bir hastaya burundan tampon yaptığı esnada hasta yakınlarının ‘hastamızın canını incitiyorsun’ iddiası ile darp edildi.

İHA'nın haberine göre, aldığı darbelerden dolayı yüzü moraran ve kaşı açılan sağlık çalışanı meslektaşları tarafından tedavi edildi. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Ucaş, sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ucaş, "Bugün Cizre Devlet Hastanesinde acil nöbetçi hemşiresi R.B. görevi esnasında hasta yakınları tarafından darp edilmiştir. Bu sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin ne ilk ne de son örneğini olmuştur. Bu insanlık dışı olay; son zamanlarda ülkemizin çeşitli bölgelerinde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları da göz önünde tutulduğunda, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunun ciddi bir sorun haline dönüştüğünü göstermektedir" dedi.

Sağlıkta şiddet noktasında geldikleri son noktada durumun vahim bir hal aldığını ifade eden Ucaş, "Neredeyse her gün bir sağlık çalışanına şiddet haberi karşımıza çıkıyor veya duyuyoruz. Bu tatsız durum çok ağır şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımızın psikolojilerini olumsuz etkiliyor iş motivasyonunu düşürüyor. En son şiddet ise bu gün Cizre Devlet Hastanesinde pansuman ve enjeksiyonda çalışan sağlık çalışanına hastamın canını acıtıyorsun bahanesiyle hasta yakını tarafından erkek hemşire darp edildi" diye konuştu.