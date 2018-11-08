Fed faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından açıkladı. Fed faizi 2,00 - 2,25 aralığında sabit tuttu. Piyasanın beklentileri de faizlerin sabit tutulması yönündeydi

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli, kasım ayındaki komite toplantısından pek fazla değişiklik beklemediklerini ve ekonominin güçlü büyüdüğünü söylüyor.

ABD ekonomisi, temmuz ve eylül ayları arasında ortalama yüzde 3.5 büyümüştü ve işsizlik tarihin en düşük seviyesine gerilemişti.

Aralık ayında bir kez daha toplanacak Fed'in en az 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

Ekonominin kademeli faiz artışını desteklediğini yineleyen komite, ekonominin ve istihdamın güçlü olduğunu, risklerin dengeli olduğunu vurguladı.

Fed, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çok az değiştiğini, manşet ve çekirdek enflasyonun yüzde 2 dolaylarında seyredeceğini söyledi.

Fed açıklamalarında ücretler, hane halkı harcamalarındaki güçlü artış dikkati çekerken iş yatırımlarındaki hızlı gidişatın ılımlıya döndüğü belirtildi.

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