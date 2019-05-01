ABD Merkez Bankası ( Fed) faiz kararını açıkladı. Banka politika faiz oranını beklendiği gibi yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu. Fed, enflasyon baskısının düşük olduğunu belirterek IOER yani fazla rezervlerdeki faizlere 5 bazpuan düşürerek ayarlamaya giderek 2.35'e çekti. Bankaların Fed'de tuttukları paraya uygulanan bu faizlerdeki 'ayarlamanın' bir faiz indirimi olmadığını belirten Fed, gelecek için sabırlı kalmaya devam edeceğini yineledi.

Oy birliğiyle alınan karar sonrası dolar endeksinde düşüş görüldü. Manşet enflasyon ve çekirdek enflasyonun düşüş eğiliminin sürdürdüğünü ve yüzde 2'nin altında seyrettiğini vurgulayan Fed, emek piyasasını sağlam olduğunu ve ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde arttığını belirtti.

Tüketici harcamalarındaki artış eğilimi ve işletme yatırımlarının ilk çeyrekte yavaşladığı ifade edilirken, istihdam artışının güçlü ve işsizliğin düşük kaldığı açıklandı.

SABIR VURGUSU YAPMIŞTI

Fed, bir önceki faiz toplantısını 19-20 Mart'ta yapmış ve bu yıl içerisinde faiz arttırmayacağını ve bilanço küçültmeyi eylülde bitireceğini açıklamıştı. Fed Başkanı Jerome Powell da "sabır" vurgusu yapmıştı.

DOLAR ENDEKSİ 97.037 PUANDA, BORSALAR TATİLDE