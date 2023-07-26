Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz kararını açıkladı. Buna göre FOMC beklentilere paralel bir şekilde 35 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 5.25-5.50 aralığına çekti.

FOMC geçen ay 10 toplantının ardından ilk kez artırıma gitmeyerek faizi sabit bırakmıştı.

Bugünkü toplantıda piyasa beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi.

Böylece Mart 2022'den bu yana Fed toplamda 525 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bugünkü kararla politika faizi Ocak 2001'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fed politika faizinin son 25 yıldaki seyri:

REKLAM

FOMC tarafından yayımlanan karar metninde Komitenin, ek bilgileri ve bunun para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceği belirtildi. Komitenin, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye getirmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutunu belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırmayı, para politikasının ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeleri, ekonomik ve finansal durumu dikkate alacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca "Hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması durumunda, Komite para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Komitenin değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşullarına ilişkin okumalar, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki bilgileri dikkate alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Detaylar geliyor...