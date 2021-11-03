Fed faiz kararını açıkladı 0:00 / 0:00

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Fed faiz kararını açıkladı. Fed, beklendiği üzere oy birliğiyle politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. Öte yandan Fed, varlık alım programı kasım ayı itibarıyla 15 milyar dolar azaltılarak devam edecek. Fed, aralık ayında 60 milyar dolar hazine tahvili ve 30 milyar dolar da mortgage destekli menkul kıymet satın alacak.

Karar sonrası piyasalarda ciddi bir hareket yaşanmadı. Başkan Powell'ın basın toplantısı bekleniyor.

Karar metninde enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu yineleyen Fed, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışta etkili olduğu ancak pandemiden en çok etkilenen kesimlerin toparlandığını belirtti.