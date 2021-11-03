Fed faiz kararını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Para SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu?
ABONE OL

Son dakika haberi Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizlerde değişikliğe gidilmedi ve politika faizi yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakıldı ancak varlık alımlarının kasım ayından itibaren ayda 15 milyar dolar azaltılacağı duyuruldu

SON DAKİKA! Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararı ne oldu?
Fed faiz kararını açıkladı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Fed faiz kararını açıkladı. Fed, beklendiği üzere oy birliğiyle politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bıraktı. Öte yandan Fed, varlık alım programı kasım ayı itibarıyla 15 milyar dolar azaltılarak devam edecek. Fed, aralık ayında 60 milyar dolar hazine tahvili ve 30 milyar dolar da mortgage destekli menkul kıymet satın alacak.

Karar sonrası piyasalarda ciddi bir hareket yaşanmadı. Başkan Powell'ın basın toplantısı bekleniyor.

Karar metninde enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu yineleyen Fed, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışta etkili olduğu ancak pandemiden en çok etkilenen kesimlerin toparlandığını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Hazine Bakanlığı'ndan 120 milyar dolarlık tahvil ihracı
PARA ABD'den 120 milyar dolarlık tahvil ihracı
SPK'dan 'yeşil' taslak
PARA SPK'dan 'yeşil' taslak
ECB Başkanı Lagarde : Faiz oranlarının gelecek yıl yükseltilmesi olasılığı düşük
PARA ECB'den faiz açıklaması
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya 80 milyar lira verdi
PARA TCMB'den iki repo ihalesi
Yeniden değerleme oranı yüzde 36.2
PARA Vergi ve cezalarda zam oranı belli oldu
Küresel piyasalar Fed'in kararlarını bekliyor
PARA Piyasalarda gözler Fed kararında
Dolarda son durum
PARA Dolarda yükseliş
2021 Banka faiz oranları: 3 Kasım 2021 Konut kredisi faiz oranları nedir? Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faizleri (Güncel)
PARA Banka kredi faiz oranları değişti!
Fed 'tapering' için son dönemeçte
PARA Fed 'tapering' için son dönemeçte
2021 Banka faiz oranları: Konut kredisi faiz oranları nedir? 2021 Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt, ihtiyaç kredisi faiz oranları
PARA Banka kredi faiz oranları değişti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.