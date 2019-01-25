Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Victor Moses transferini resmen açıkladı!

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 25, 2019

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Moses'in sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi ve çubuklu forma ile başarılar dilendi.