Victor Moses kimdir? sorusu Fenerbahçe'ye transferinin ardından futbolseverler tarafından araştırılıyor. Victor Moses, Chelsea'den kiralık olarak Premier League ekiplerinden West Ham United'da forma giyiyordu. Victor Moses'in hayatından detaylar haberimizde.

VİCTOR MOSES KİMDİR?

Victor Moses 12 Aralık 1990, Kaduna doğumlu Nijeryalı futbolcudur. Chelsea'den kiralık olarak Premier League ekiplerinden West Ham United'da forma giymektedir. Ayrıca Moses, İngiltere U-16, İngiltere U-17, İngiltere U-18 ve İngiltere U-19 millî takımlarında forma giymiştir.

VİCTOR MOSES'İN KULÜP KARİYERİ

2004 yılında İngiliz kulüplerden Crystal Palace takımının altyapısına girdi ve 2007 yılına kadar burada oynadı. 2007'de A takıma yükseldi ve profesyonel oldu. Orada 58 maçta 11 gol kaydetti ve Wigan Athletic tarafından 2010'da transfer edildi. 2 yıl orada oynadı ve 2012'de Chelsea tarafından transfer edildi.2013-2014 sezonunda Liverpoola kiralık olarak transfer olmuştur.