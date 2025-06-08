Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu yaptığı açıklamada, "An itibariyle tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. Ciddi bir organ hasarı var. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç." dedi

Habertürk Giriş: 08.06.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.06.2025 - 11:21 facebook

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