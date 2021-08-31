Ferhan Şensoy'u kaybettik! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy, yaşamını yitirdi. Acı haber, kurucusu olduğu Ortaoyuncular'ın Twitter hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadelerine yer verildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Şensoy'un ölümüne ilişkin yapılan açıklamada, "Uzun süredir kalp-damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi gören, ülkemizde yetişen en önemli tiyatroculardan olan, meddahlık geleneğinin simgesi kavuğu, 30 yıla yakın süre taşıma onuruna sahip Ferhan Şensoy dün gece sabaha karşı İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir. Tüm sanatseverlere ve ailesine baş sağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

CENAZE TÖRENİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Şensoy'un cenazesi, 2 Eylül perşembe günü saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek törenin adından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.

"KIZLARIMIN BABASINI KAYBETTİK"

Şensoy'un 1988-2004 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Derya Baykal ise, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüz…" açıklamasını yaptı.

— Derya Baykal (@DDeryaBaykal) August 31, 2021

"BABAM UÇTU GÖKLERE"

Usta sanatçının kızı Müjgan Ferhan Şensoy ise, "Babam uçtu göklere… " mesajını paylaştı.

— Müjgan Ferhan Şensoy (@ferhan_sensoy) August 31, 2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, oyuncu ve yazar #FerhanŞensoy’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

— T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) August 31, 2021

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin

FERHAN ŞENSOY HAKKINDA

Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim, Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

Ferhan Şensoy ve Münir Özkul

Galatasaray Lisesi'nde de bir süre eğitim gören Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.

1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Şensoy, aynı yıl Türkiye'ye döndü.

Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.

1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.

Ferhan Şensoy'un 'Varsayalım İsmail' dizisinden bir karesi

1991 yılında TRT'de yayınlanan ve senaryosunu kaleme aldığı 'Varsayalım İsmail' dizisinde yönetmen koltuğuna oturan sanatçı, ayrıca ana karakteri de canlandırmıştı. O dönem dizide Şensoy'a, Zuhal Olcay, Rasim Öztekin, Derya Baykal, Bülent Kayabaş, Nurseli İdiz, Demet Akbağ gibi usta isimler de eşlik etmişti.

Rasim Öztekin ile birlikte rol aldığı 'Pardon' filmi ise hafızalara kazındı.

Ferhan Şensoy, 'Pardon' filminde Rasim Öztekin ve Ali Çatalbaş ile birlikte rol almıştı

Ortaoyuncular ile sahneledikleri oyunlar yakın zamanda Youtube kanalında yayınlanmaya başlamıştı.

1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.