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HaberlerGündemSon dakika... FETÖ'nün "mahrem abisi" polise zor anlar yaşattı! - Haberler

Son dakika... FETÖ'nün "mahrem abisi" polise zor anlar yaşattı!

AA

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu "mahrem abi" olduğu öne sürülen Mustafa Şahin A., Tokat'ta yakalandı. Polisi görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı

FETÖ imamı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ereğli'deki Polis Meslek Yüksekokulu'ndan sorumlu "mahrem abi" olduğu ileri sürülen şüpheli Tokat'ta gözaltına alındı.

HAKKINDA YAKALAMA ÇIKARILDI

AA'da yer alan habere göre Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir itirafçının, "Mustafa Şahin A. (36) bize 17-25 Aralık süreci sonrasında 10 sahte sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhine söylemde bulunmamız talimatını verdi" şeklindeki beyanı üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"BYLOCK" KULLANDIĞI BELİRLENDİ

ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Mustafa Şahin A, polis ekiplerince Tokat'ın Zile ilçesinde yakalandı. Gözaltına alındığı evde, polisi karşısında görünce oturduğu yerden kalkmamak için direnen ve konuşmayan şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede de polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SAĞLIK KONTROLÜ

Ekipler, polis aracından indirildikten sonra bir süre direnen şüpheliyi, tekerlekli sandalyeye zorla oturtup, sağlık kontrolünden geçirilmesi için hastaneye götürdü. Şüphelinin, sağlık kontrolünde herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı belirlendi.

"DÜN NE YAŞANDI HATIRLAMIYORUM"

Daha sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne (kom) getirilen şüphelinin ifadesinde, "Dün neler yaşandı hatırlamıyorum, çocukken hastalık geçirdim. Darbe girişiminin yaşandığı gece hastalığım nüksetti. Bazen şoka giriyorum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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