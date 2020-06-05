Veysi İpek vipek@cyh.com.tr

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan kişiler tarafından arandığı tespit edilen 18 askeri personele (11 muvazzaf) yönelik gözaltı kararı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 15'İ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanırken, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANKARA'DA DA 37 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamayla 37 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi' olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve bugüne kadar yakalanamadıkları için yakalama emri çıkarılarak aranan 37 şüpheli, bugün saat 06.00'da Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan çalışma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır.

PARA VE ALTIN BULUNDU

Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde yapılan arama işlemlerinde; 3 şüphelinin üzerinden sahte kimlik, 1 şüphelinin yapılan ev aramasında 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 Euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, 1 adet küçük altın, 1 adet cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar, 1 şüphelinin üzerinden kardeşine ait kimlik elde edilmiş olup soruşturmalar devam etmektedir."