Galatasaray transferde bugünkü ikinci bombasını patlattı! Kısa süre önce Bursaspor'un 23 yaşındaki file bekçisini 4 yıllığına renklerine bağladığını duyuran Galatasaray, sabah İstanbul'a getirdiği Jean Michael Seri transferini de resmen açıkladı!

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 18, 2019

Premier Lig'den küme düşen Fulham'dan 1 yıllığına 1,5 milyon Euro kiralama bedeliyle kiralanan Fildişi Sahilli yıldızın önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyeceği KAP'a bildirildi.

Galatasaray, Fulham'la yapılan anlaşmada 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğunu da duyururken yıldız orta sahanın sarı-kırmızılılardan 1 yıl için 2,8 milyon Euro ücret alacağı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Jean Michael Seri ve kulübü Fulham Football Club Limited ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 01.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin 18.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.800.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."